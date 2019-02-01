В Дагестане полыхает четырёхэтажный торговый центр — видео

Площадь пожара составляет 500 кв. м, а огонь перекинулся на соседнее здание площадью около 300 кв. м.

В городе Кизляре Республики Дагестан произошёл пожар в здании четырёхэтажного торгового центра. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Звонок на пульт дежурного поступил в районе 7:30 по московскому времени. На тушение выехали все пожарные расчёты города, а также спасатели из соседних районов и ассенизаторские машины.

Площадь пожара составляет 500 кв. м. Известно, что огонь перекинулся на соседнее здание площадью около 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в одном из торговых центров Екатеринбурга.