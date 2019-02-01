Криминальный след. СК возбудил дело из-за смерти россиянина в колонии на Украине

По предварительным данным следствия, смерть Валерия Иванова наступила от телесных повреждений.

Следственный комитет РФ возбудил дело из-за гибели россиянина в колонии во Львовской области на Украине. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, оно расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего".

— Его смерть наступила в результате совокупности нанесённых телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела. Есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер, — пояснила она.

Лица, которые причастны к смерти 45-летнего Валерия Иванова, не установлены. Сейчас СКР занимается расследованием, которое нацелено на выяснение всех обстоятельств.

Смерть россиянина наступила 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии № 40 во Львовской области. Его тело доставили в конце декабря в Северодвинск Архангельской области. На Украине же заверяли, что причиной смерти Иванова стал несчастный случай.