"Одно из убыточных занятий". Трамп заявил, что из-за президентства теряет деньги

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"Одно из убыточных занятий". Трамп заявил, что из-за президентства теряет деньги

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При этом глава Белого дома признался, что любит свою работу и собирается претендовать на второй срок.

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что из-за работы главой государства он теряет огромные суммы денег.

— Я потерял огромные суммы, занимаясь этой работой. Это не [приносит] деньги. Это одно из самых великих убыточных занятий, — заявил Трамп в интервью изданию The New York Times.

Глава Белого дома подчеркнул, что даже если кто-то останавливается в его отелях, это не приносит ему прибыли. При этом Трамп признался, что любит свою работу и намерен претендовать на второй срок.

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