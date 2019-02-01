Убил, изнасиловал, ограбил. В Китае водителя такси приговорили к смертной казни

Обнаружить водителя помогло местоположение, которое его жертва отправляла своим друзьям.

В Китае водителю сервиса такси Didi вынесли смертный приговор за убийство, изнасилование и ограбление своей клиентки. Об этом говорится в заявлении судебной инстанции.

Приговор обвиняемому был вынесен в Народном суде средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян.

Напомним, что убийство произошло в августе прошлого года, когда 20-летняя девушка воспользовалась услугой "Попутный автомобиль". Через некоторое время, после того как села в машину, она написала сообщение подруге о том, что водитель везёт её по пустынной дороге, где нет других автомобилей, прикрепив данные о своём местоположении.

Спустя ещё пять минут она написала "спасите" и больше не выходила на связь. Благодаря определённому местоположению полиции удалось поймать водителя, который сознался в содеянном. Он также рассказал, куда скинул тело жертвы.

Лайф уже рассказывал, что после этого инцидента сервис Didi был вынужден отменить услугу "Попутный автомобиль".