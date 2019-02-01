В Третьяковку вернули украденную картину Куинджи

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернули на выставку в Третьяковскую галерею. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

Полотно теперь хранится под стеклом. Рядом с экспонатом дежурит сотрудник правоохранительных органов. Картина Куинджи будет находиться в Третьяковке до конца выставки, то есть до 17 февраля.

Как писал ранее Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему предъявлено обвинение. Он уже арестован.