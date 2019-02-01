Потому что не похлопали. "Боинг" занесло во время посадки в аэропорту Токио

"Боинг" Japan Airlines выкатился с заледенелой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Нарита, из-за чего короткое время главный транспортный узел Токио работал в ограниченном режиме, сообщает Japan Today.

Представители аэропорта и авиакомпании заявили, что Боинг-787 прибыл из Нью-Дели. 201 пассажир и члены экипажа были доставлены в здание аэровокзала на автобусах, травм никто не получил.

— Авария вынудила аэропорт закрыть одну из двух взлётно-посадочных полос в течение часа с 7 часов утра (час ночи по МСК), сообщил пресс-секретарь аэропорта Нарита Казухико Морио.

Метеорологическое агентство Японии прогнозирует небольшой снег на востоке страны, включая район аэропорта Нарита.