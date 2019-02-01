Потому что не похлопали. "Боинг" занесло во время посадки в аэропорту Токио

"Боинг" Japan Airlines выкатился с заледенелой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Нарита, из-за чего короткое время главный транспортный узел Токио работал в ограниченном режиме, сообщает Japan Today.
Представители аэропорта и авиакомпании заявили, что Боинг-787 прибыл из Нью-Дели. 201 пассажир и члены экипажа были доставлены в здание аэровокзала на автобусах, травм никто не получил.
#JAL plane from India runs off #Narita #taxiway; no injuries: The Asahi Shimbun— Asahi Shimbun AJW (@AJWasahi) 1 февраля 2019 г.
Full video here: https://t.co/Of7XxV7mzi pic.twitter.com/Y0rwAOxuch
— Авария вынудила аэропорт закрыть одну из двух взлётно-посадочных полос в течение часа с 7 часов утра (час ночи по МСК), сообщил пресс-секретарь аэропорта Нарита Казухико Морио.
Метеорологическое агентство Японии прогнозирует небольшой снег на востоке страны, включая район аэропорта Нарита.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени