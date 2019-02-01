Дептранс Москвы опроверг сообщения о платных выделенных полосах на МКАД

По данным департамента, эта мера является бессмысленной и никак не увеличит пропускную способность магистрали.

Платные выделенные полосы на основных федеральных трассах, в том числе на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), не появятся. Об этом сообщил Дептранс столицы в своем "Твиттере".

— На МКАД не планируется вводить платных выделенных полос, — говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что эта мера бессмысленна для безопасности дорожного движения. Кроме того, платные выделенки никак не увеличат пропускную способность МКАД.

Ранее в СМИ появилась информация, что для быстрого передвижения на основных федеральных трассах могут появиться платные выделенные полосы. Сообщалось, что они могут появиться на подъездах к крупным мегаполисам и аэропортам.