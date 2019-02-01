Участнице "Нового величия" предъявили обвинение в окончательной редакции

Защита девушки заявила ходатайство о проведении ей повторной экспертизы из-за недавнего медицинского заключения консультативного совета.

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции участнице молодёжной организации "Новое величие" Анне Павликовой, которая является фигурантом дела о создании экстремистского сообщества и участии в нём. Об этом сообщила ТАСС адвокат девушки Ольга Карлова.

— Моей подзащитной Анне Павликовой следствие накануне предъявило в окончательной редакции обвинение по ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества и участие в нём), — сказала Карлова, добавив, что Павликова своей вины не признаёт.

По её словам, после предъявления обвинения защита заявила ходатайство о проведении ещё одной экспертизы из-за недавнего медицинского заключения консультативного совета. При выписке 18-летней Павликовой из стационара, где она проходила лечение, комиссия экспертов установила у обвиняемой "повышенную внушаемость, ведомость, подчинение авторитету лидера, синтетивность, ранимость, инфантильность и незрелость".

— Она не могла понимать, что делает, это для неё как игра, — подчеркнула Карлова.

Напомним, в мае 2018 года по решению Дорогомиловского суда Москвы под стражу были заключены десять активистов движения "Новое величие", среди которых была и Анна Павликова. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путём госпереворота. Им грозит до 10 лет лишения свободы.