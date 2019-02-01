Принцип невмешательства. Италия не признаёт Гуайдо президентом Венесуэлы

В Риме высказали мнение, что главной целью является предотвращение конфликта в латиноамериканской стране.

Италия не признаёт Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, руководствуясь принципом невмешательства. Об этом заявил замглавы МИД Манлио Ди Стефано.

— Италия не признаёт Гуайдо, потому что мы абсолютно против того факта, что страна или группа третьих стран могут определять внутреннюю политику другой страны, — завил Ди Стефано, добавив, что принцип невмешательства был признан ООН.

В Риме высказали мнение, что главной целью является предотвращение конфликта в латиноамериканской стране. Ди Стефано считает, что важно не допустить той же ситуации, которая была в Ливии.

Любопытно, но другой замглавы МИД Италии Гульельмо Пикки сделал абсолютно противоположное заявление, выступив за проведение выборов в Венесуэле.

Ранее Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что Рим разделяет позицию ЕС, и также призвал к проведению выборов в стране.

Напомним, Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным главой государства. Трамп уже поздравил оппозиционера со "вступлением в должность" президента. Европарламент призвал страны ЕС признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, приняв соответствующую резолюцию.