США заявили союзникам, что Россия якобы развернула дополнительные ракеты 9М729

Вашингтон заявил союзникам, что Россия якобы развернула дополнительное количество ракет 9М729, которые, по версии США, нарушают Договор о РСМД. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственный источник.
В материале утверждается, что к настоящему времени развёрнуто четыре дивизиона крылатых ракет, а три месяца назад, как сообщает издание, было три таких дивизиона. Всего же, по версии источника The Wall Street Journal, Москва располагает почти 100 такими ракетами, в том числе запасными.
Напомним, что американский лидер Дональд Трамп в октябре 2018 года заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Россия, по мнению Соединённых Штатов, нарушает соглашение. Позднее, в начале декабря, госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязанности по договору, если Москва до 2 февраля 2019 года не вернётся к выполнению договорённости.
В этой связи на следующий день президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает против разрыва ДРСМД, но если США выйдут из него, то РФ будет вынуждена реагировать.
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