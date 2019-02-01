США заявили союзникам, что Россия якобы развернула дополнительные ракеты 9М729

Утверждается, что теперь Россия якобы располагает почти 100 такими ракетами, включая запасные.

Вашингтон заявил союзникам, что Россия якобы развернула дополнительное количество ракет 9М729, которые, по версии США, нарушают Договор о РСМД. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственный источник.

В материале утверждается, что к настоящему времени развёрнуто четыре дивизиона крылатых ракет, а три месяца назад, как сообщает издание, было три таких дивизиона. Всего же, по версии источника The Wall Street Journal, Москва располагает почти 100 такими ракетами, в том числе запасными.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп в октябре 2018 года заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Россия, по мнению Соединённых Штатов, нарушает соглашение. Позднее, в начале декабря, госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязанности по договору, если Москва до 2 февраля 2019 года не вернётся к выполнению договорённости.

В этой связи на следующий день президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает против разрыва ДРСМД, но если США выйдут из него, то РФ будет вынуждена реагировать.