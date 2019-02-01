Смотрителя зала уволили из Третьяковки после похищения картины Куинджи

Музейный смотритель, находившийся в зоне похищения картины "Ай-Петри. Крым" кисти русского художника Архипа Куинджи, уволен из Третьяковской галереи. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Картина Куинджи была украдена из Третьяковской галереи 27 января прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей.
Комментируя инцидент, глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что похищение произведения искусства связано с ростом популярности музеев среди россиян.
МВД России также показало кадры момента похищения. На них видно, что злоумышленник просто взял картину и ушёл. После всех экспертиз "Ай-Петри. Крым" был возвращён в Третьяковку. Полотно получило несколько царапин.
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