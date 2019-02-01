Несколько царапин. Повреждения на картине Куинджи показали на видео

Полотно решили вернуть на выставку в галерею, несмотря на ЧП 27 января: произведение было украдено на глазах у посетителей.

Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео с картиной Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой видны повреждения, полученные во время похищения.

Так, на полотне есть несколько царапин и вмятина.

Добавим, что уже есть первое увольнение в Третьяковской галерее после ЧП с картиной Куинджи. Своего поста лишился музейный смотритель.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена из Третьяковской галереи 27 января. Уже утром следующего дня стало известно, что полотно найдено, а её похититель задержан. Сейчас он находится под арестом.