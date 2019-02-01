Боевикам ИГИЛ, планировавшим теракты в Москве, вынесли приговор

В 2018 году суд признал их виновными. Осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Членам террористической группировки ИГИЛ*, которые планировали серию терактов в Москве, вынесли приговор: боевики получили от 14 до 19 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Следствие установило участника ИГИЛ Бабаева, создавшего группу МТО "ИГИЛ" и привлёкшего в неё четверых: Джанатлиева, Махадалиева, Газимагомедова и Тукиева. Вместе они планировали осуществить несколько терактов в Москве, а также нападения на предпринимателей и правоохранителей.

В 2018 суд признал их виновными. Осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда