10 тонн тротила. Военные пробили оползень на реке Бурея мощным взрывом — видео

До того как военные проделали протоку, они проложили полевую дорогу длиной в 80 километров.

Военные инженеры пробили русло реки Бурея после того, как в прошлом году её перекрыли осыпавшиеся скальные породы. Для взрывных работ потребовалось более 10 тонн тротила.

К восстановлению прежнего русла реки было привлечено 540 человек, 49 единиц военной и специальной техники. Работы сапёры проводили при температуре ниже минус 30 градусов. Видео взрыва публикует телеканал "Звезда".

— Расчётный поток воды в образовавшейся протоке составляет 200–250 кубометров в секунду. На сегодняшний день первый этап выполнен. На втором этапе планируется расширение протоков к выходу их в размеры первоначального русла. Завершение второго этапа планируется к 18 февраля — приводит Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ слова заместителя Министра обороны Дмитрия Булгакова.

Теперь находящаяся ниже по течению Бурейская ГЭС вернётся в свой рабочий режим. Из-за перекрытия русла она была вынуждена ограничивать сброс воды. А населённым пунктам, расположенным выше по течению, не грозит наводнение.