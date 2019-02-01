Генпрокуратура начнет новое расследование гибели туристов на перевале Дятлова

Генпрокуратура России намерена установить истинную причину гибели туристической группы Дятлова в 1959 году. Такими планами поделился официальный представитель ведомства Александр Куренной в эфире интернет-канала Генпрокуратуры. Он уточнил, что всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три версии, причем криминала в их числе нет.

— Наиболее вероятны три версии, которые так или иначе связаны с природными явлениями: лавина, снежная доска, ураган. Криминал исключается полностью, нет ничего, чтобы указывало на эту версию, — подчеркнул Куренной.

Сотрудники прокуратуры Свердловской области вылетят на перевал Дятлова для выяснения причин гибели тургруппы в 1959 году.

Напомним, что обстоятельства гибели тургруппы во главе с Игорем Дятловым на перевале Северного Урала так и не были выяснены, при этом выдвигалось более ста версий произошедшего, в том числе и связанные с паранормальными явлениями и испытаниями военной техники.

Буквально на днях глава фонда памяти группы Дятлова заявил, что в деле имеют место новые факты. Он выразил уверенность в том, что увиденное поисковиками 60 лет назад — "это, по сути дела, инсценировка".