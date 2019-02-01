ЦБ отозвал лицензии у страховой компании "Капитал-лайф"

Центральный банк РФ отозвал две лицензии у страховой компании "Капитал-лайф". Документ опубликован на сайте регулятора.

— Отозвать лицензии... на осуществление добровольного страхования жизни и... на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-лайф", — говорится в приказе.

"Капитал-лайф" — дочерняя компания "Капитал-лайф страхование жизни". Она добровольно отказалась от лицензии на осуществление страховой деятельности в рамках консолидации бизнеса с "Капитал-лайф страхование жизни".

ЦБ отмечает, что лицензии отозваны из-за отказа "Капитал-лайф" от предусмотренной ими деятельности.