"К этому надо привыкнуть". Медведев рассказал о поездке на беспилотном авто

По мнению главы правительства, их использование пока что возможно только на закрытой территории.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0 Инновационная экосистема Евразии" в Казахстане рассказал о поездке на беспилотном автомобиле, отметив необычную эмоциональную составляющую.

— Я успел прокатиться и на беспилотном автомобиле, причём два раза. Программа, которая управляла им, была российского производства, — рассказал Медведев.

Глава кабмина отметил, что отсутствие водителя в транспортном средстве по-настоящему впечатляет. Также он рассказал, что существуют два варианта транспорта: в первом есть возможность взять управление под свой контроль, если что-то пойдёт не так. Во втором же автобус, в котором он ехал с коллегами, был полностью без водителя.

— К этому надо привыкнуть. Но это, скорее, эмоциональная составляющая, — добавил Медведев.

На предложение использовать беспилотные авто во время следующего цифрового форума в Казахстане российский премьер ответил, что эксплуатация такого вида транспорта пока что возможно только на закрытых территориях.