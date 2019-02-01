Путин примет участие в Арктическом форуме в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин поучаствует в V Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога". Мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".

— Главная тема предстоящего форума будет звучать как "Арктика. Океан возможностей", — говорится в сообщении пресс-службы. — Центральным событием станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.

Впервые форум "Арктика — территория диалога" прошёл в 2010 году.