Путин сегодня проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
— В середине дня — оперативное совещание с членами Совбеза, — заявил представитель Кремля.
Предыдущее совещание прошло 25 января. На нём обсуждался кризис в Венесуэле. Глава государства также проинформировал участников совещания о недавних переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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