В Кремле не комментируют сообщения СМИ о планах Венесуэлы продать золото ОАЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Венесуэла решила продать ОАЭ часть своего золота, чтобы покрыть нужды в валюте.
— Мне не известно о каких-либо переговорах на этот счёт, я не располагаю какой-либо информацией, — сказал Песков.
Он добавил, что в любом случае Венесуэла имеет суверенное право распоряжаться своим золотом.
— Здесь нечего комментировать, это внутреннее дело Венесуэлы, — подытожил представитель Кремля.
Ранее Reuters сообщил, что ЦБ Венесуэлы намерен отправить 15 тонн золота в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты.
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