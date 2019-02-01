В Кремле не комментируют сообщения СМИ о планах Венесуэлы продать золото ОАЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Венесуэла решила продать ОАЭ часть своего золота, чтобы покрыть нужды в валюте.

— Мне не известно о каких-либо переговорах на этот счёт, я не располагаю какой-либо информацией, — сказал Песков.

Он добавил, что в любом случае Венесуэла имеет суверенное право распоряжаться своим золотом.

— Здесь нечего комментировать, это внутреннее дело Венесуэлы, — подытожил представитель Кремля.

Ранее Reuters сообщил, что ЦБ Венесуэлы намерен отправить 15 тонн золота в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты.