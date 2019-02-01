Песков заявил, что защита верующих в Донбассе зависит только от Украины

Представитель Кремля добавил, что защита права вероисповедания в Донбассе зависит от Украины и Россия не будет вмешиваться в это.

Россия оставляет за собой право защищать верующих не только на Украине, а где бы то ни было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Где бы то ни было. Свобода вероисповедания — часть прав человека, — сказал Песков журналистам.

При этом он отметил, что защита прав верующих в Донбассе зависит от Украины и Россия не будет вмешиваться в это.

— Это зависит от Украины, как и где будет осуществляться, потому что в Донбассе, во-первых, я вам неоднократно говорил, там речь идёт о гражданской войне, а в Крыму всё нормально с вероисповеданием, как и, собственно, вообще в России, — сказал Песков, отвечая на вопрос о защите прав верующих в Донбассе и Крыму.