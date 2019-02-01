"Заманивает нас". Эксперт оценил слова Гуайдо о выгоде для России

По мнению главного редактора журнала "Латинская Америка" Владимира Травкина, Москве выгодно лишь то, что происходит по закону.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо пытается заманить Россию словами о большей выгоде сотрудничества с ним, нежели с легитимным главой государства Николасом Мадуро. Об этом в беседе с Лайфом заявил главный редактор журнала "Латинская Америка" Владимир Травкин.

— Это его мнение, скажем так. России выгодно то, что происходит по закону, и мы признаём законно избранного президента, получившего 68% голосов на недавних президентских выборах, — заявил Травкин.

Он также не увидел выгоды для Москвы в нарушении закона дружественной страны.

— Он (Гуайдо. — Прим. Лайфа) заманивает, что называется: у нас есть там инвестиции, у нас есть экономическое сотрудничество, торговое сотрудничество, военно-техническое. Полагаю, он так говорит: ребята, всё будет хорошо, если вы меня признаете, — подытожил эксперт.

В конце января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.

Накануне лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил в интервью Reuters, что Россия получит большую выгоду от сотрудничества с ним, а не с Мадуро.