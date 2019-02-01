Песков заявил, что решение пойти на слом ДРСМД было принято в Вашингтоне давно

Москва должна в ближайшее время получить от США некое уведомление по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нет, но насколько мы понимаем, дело идёт к тому, что 2 февраля, по идее, мы должны получить уведомление некое от США, уже потом будем ориентироваться, — сказал Песков, комментируя так называемый ультиматум Вашингтона, который истекает 2 февраля.

Представитель Кремля добавил, что нежелание США слушать доводы России и вести с ней переговоры говорит о том, что "решение пойти на слом этого договора было принято в Вашингтоне давно".

— И, к нашему всеобщему сожалению, в предстоящие дни начнётся процесс реализации этого решения, — резюмировал Песков.

Он также напомнил, что процесс выхода прописан в одной из статей договора.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп в октябре 2018 года заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Россия, по мнению Соединённых Штатов, нарушает соглашение. Позднее, в начале декабря, госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязанности по договору, если Москва до 2 февраля 2019 года не вернётся к выполнению договорённости.

В этой связи на следующий день президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает против разрыва ДРСМД, но если США выйдут из него, то РФ будет вынуждена реагировать.