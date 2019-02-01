Умер актёр Игорь Кан

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Умер актёр Игорь Кан

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Игорь Кан в фильме "След дождя" (1991)

Скончался известный советский актёр, заслуженный артист РФ Игорь Кан. Об этом сообщает портал kino-teatr. Артист умер на следующий день после своего 81-летия, причины смерти неизвестны.

По данным из открытых источников, 1960-е годы Кан был актёром алма-атинского ТЮЗа, затем служил в Русском театре Эстонии, а также выступал на сцене Московского областного драматического театра имени Островского.

На его счету немало и киноработ. Кан сыграл небольшие роли в фильмах "Тактика бега на длинную дистанцию", "Комментарий к прошению о помиловании", "След дождя", "Вариант Омега" и "Кин-дза-дза!".

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