В Кремле выразили соболезнования активистке Шевченко в связи со смертью дочери

В Кремле выражают соболезнования активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко в связи со смертью её дочери. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Песков отметил, что Кремль не вправе оценивать судебный процесс в отношении Шевченко, и поэтому не будет этого делать.

Что касается смерти девочки, то, конечно, каждый раз любая смерть — это трагедия. И мы приносим соболезнования семье: родным и близким Дмитрий Песков

Напомним, Анастасию Шевченко арестовали в Ростове-на-Дону до 17 марта по уголовному делу о деятельности нежелательной организации. Дочь Шевченко в тот момент проходила стационарное лечение в специализированном интернате для детей с проблемами развития.

После ухудшения состояния девочки активистка попросила отпустить её из-под домашнего ареста, чтобы увидеться с ней. При этом в ряде СМИ прошла информация, что суд якобы не шёл навстречу Шевченко, хотя на самом деле ходатайство было удовлетворено.

Затем в соцсетях появилась информация, что женщину к дочери не пускают врачи, тем самым якобы нарушая её права. В действительности пациентке в тот момент проводили сердечно-лёгочную реанимацию. Кроме того, активистка всё-таки успела увидеться с ребёнком.