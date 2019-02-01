В Кремле заявили, что готовы ознакомиться с посланием Гуайдо в адрес России

Кремль ознакомится с посланием лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в адрес России, когда оно поступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока мы не получали каких-либо посланий. Если оно поступит и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся, — сказал Песков.

Гуайдо ранее заявил, что направил России и Китаю послания, в которых пообещал, что в случае смены власти Каракас "ответственно" отнесётся к своим долговым обязательствам.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.