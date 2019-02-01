Скрылась с места ДТП. В Шереметьево задержали бывшую девушку Овечкина

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Скрылась с места ДТП. В Шереметьево задержали бывшую девушку Овечкина

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Фото: © Instagram/valeriasokolovaofficial

Суд уже рассмотрел административные дела и лишил модель прав в общей сложности на три года.

Бывшую девушку хоккеиста Александра Овечкина, модель Валерию Соколову задержали в московском аэропорту Шереметьево за то, что она скрылась с места ДТП. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Публикация от Valeria Sokolova (@valeriasokolovaofficial)

Отмечается, что девушка 6 декабря 2018 года совершила два ДТП на трассе М-9 "Балтия" и скрылась с мест обоих происшествий до приезда сотрудников полиции. В итоге на неё составили два административных протокола.

Известно, что ее административные дела уже рассмотрел Истринский суд и вынес наказание. Девушку лишили водительских прав в общей сложности на три года.

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