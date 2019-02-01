Кремль надеется на сохранение торгово-экономического сотрудничества с Венесуэлой

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Кремль надеется на сохранение торгово-экономического сотрудничества с Венесуэлой

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Фото: © Pixabay

Москва надеется на сохранение и развитие торгово-экономического сотрудничества с Каракасом вне зависимости от политической ситуации в Венесуэле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы надеемся и рассчитываем на продолжение и дальнейшее развитие наших торгово-экономических отношений и взаимовыгодного сотрудничества, — пояснил представитель Кремля.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

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