В Кремле призвали дождаться вердикта суда по делу Арашуковых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о проблемах в управлении крупных компаний после задержания отца сенатора Рауфа Арашукова — Рауля преждевременно.

По словам представителя Кремля, предъявленные обвинения предстоит ещё доказать в ходе судебного разбирательства.

— Давайте дождёмся следственных действий и вердикта суда, — сказал Песков.

Напомним, что 30 января 2018 года в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал парламентария до 30 марта этого года.

Под стражу заключён также отец Арашукова Рауль. Он проходит по делу о хищении природного газа на 30 миллиардов рублей и создании ОПС. Свою вину он не признаёт, а его адвокат и вовсе заявил, что на его клиента оказывается давление, чтобы он признал вину.