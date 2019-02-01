Грозит до 20 лет тюрьмы. Стала известна причина задержания актрисы Усок в США

Сегодня артистка должна была выйти на сцену театра "Содружество актёров на Таганке".

Российскую актрису театра и кино Ирину Усок задержали в США по подозрению в киднеппинге — похищении ребёнка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что когда-то Усок встречалась с гражданином США, от которого родила ребёнка. Через какое-то время она рассталась с ним и забрала ребёнка с собой в Россию. Неделю назад она поехала в Штаты. Полиция встречала Ирину в аэропорту Нью-Йорка.

Отмечается, что отец ребёнка уже давно написал заявление о его похищении. В США это считается серьёзным преступлением. Сейчас актрисе грозит до 20 лет тюрьмы. Сегодня она должна была выйти на сцену родного театра "Содружество актёров на Таганке".

Ранее Лайф сообщил, что актрису Ирину Усок задержали в США.