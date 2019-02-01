Родители назвали предметы, которые хуже всего преподают в школах

Родители считают одной из главных проблем школьного образования его невысокую практикоориентированность.

Общественный народный фронт совместно с фондом "Национальные ресурсы образования" провели опрос среди родителей школьников и выяснили, какие предметы, по их мнению, детям преподают хуже всего. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

38% опрошенных недовольны качеством обучения иностранному языку, 41% считают, что нужно повысить уровень преподавания информатики, 40% — физики, 39% — химии и биологии, 35% — экономики.

По мнению родителей, одной из главных проблем школьного образования является его невысокая практикоориентированность. Они полагают, что школа плохо обучает детей самостоятельно принимать решения и планировать свои действия. Также они считают, что в школе уделяется мало внимания умению найти различные пути решения задач, чтобы выбрать из них наилучший.

Среди направлений, которые необходимы для развития детей, родители назвали профориентационные занятия, иностранный язык, физическую культуру, умение вести публичную дискуссию, оказывать первую медицинскую помощь, а также дополнительные занятия по предметам и подготовку к экзаменам.