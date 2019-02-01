Из-за подушек безопасности. Toyota отзывает более 84 тыс. машин в России

Читайте также

Из-за подушек безопасности. Toyota отзывает более 84 тыс. машин в России

40

Фото: © Pixabay

Все работы по замене газогенератора подушки будут бесплатны для владельцев автомобилей.

ООО "Тойота мотор" отзывает 84 тысячи 250 машин марок Toyota и Lexus из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает Росстандарт.

Отмечается, что отзыв коснётся автомобилей, реализованных в период с 2011 по 2018 год.

Причиной стали подушки безопасности производства японской компании Takata, оснащённые определённым типом газогенератора, который может некорректно сработать при аварии.

Отозваны будут модели Hilux, Auris, Corolla марки Toyota и Lexus ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F. На всех авто будет выполнена замена газогенератора. Процедура станет бесплатной для автовладельцев.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×