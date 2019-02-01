Из-за подушек безопасности. Toyota отзывает более 84 тыс. машин в России

ООО "Тойота мотор" отзывает 84 тысячи 250 машин марок Toyota и Lexus из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает Росстандарт.
Отмечается, что отзыв коснётся автомобилей, реализованных в период с 2011 по 2018 год.
Причиной стали подушки безопасности производства японской компании Takata, оснащённые определённым типом газогенератора, который может некорректно сработать при аварии.
Отозваны будут модели Hilux, Auris, Corolla марки Toyota и Lexus ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F. На всех авто будет выполнена замена газогенератора. Процедура станет бесплатной для автовладельцев.
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