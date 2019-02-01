Прокуроры проведут 9 экспертиз, чтобы установить причины гибели группы Дятлова

Спустя 60 лет назначено новое расследование по делу о гибели туристов на перевале Дятлова, причина смерти участников похода до сих пор не установлена.

Прокуратура Свердловской области назначила девять экспертиз, чтобы установить причины гибели группы Дятлова в феврале 1959 года. Напомним, ГП РФ объявила, что проведёт новое расследование столь громкого дела.

— Всего мы назначим девять экспертиз, проведём их, после чего сможем более подробно рассказать об этой трагедии, — заявил возглавляющий группу по проверке причин гибели от прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы "закрыть белые пятна". Кроме того, назначат экспертизу, связанную с психологией участников группы Дятлова. Прокуроры хотят выяснить поведенческие реакции туристов в обычном походе и в экстремальной ситуации.

Сотрудники надзорного ведомства для этого соберут информацию по каждому участнику похода: из СМИ, данных исследователей, а также интервью людей, которые лично знали погибших.

Сегодня стало известно, что Генпрокуратура России намерена установить истинную причину гибели туристической группы Дятлова в 1959 году. Официальный представитель ведомства Александр Куренной назвал три вероятные причины трагедии: лавина, снежная доска, ураган. Говорит, никакого криминала нет.