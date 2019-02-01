Рябков: Россия никогда не будет первой раскручивать гонку вооружений

Россия никогда не будет первой разворачивать гонку вооружений и нагнетать напряжённость в связи с планами США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— География развёртывания, параметры развёртывания — это вопросы к военным планировщикам и Верховному главнокомандующему. Я знаю точно, что никому угрожать Россия не будет, Россия будет заниматься сдерживанием потенциальных противников и гарантированием обеспечения собственной безопасности, — сказал Рябков в интервью телеканалу "Россия 24".

В октябре 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия якобы нарушает соглашение. Позднее госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязанности по договору, если Москва до 2 февраля 2019 года не вернётся к выполнению договорённостей. В ответ на это российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Москва выступает против разрыва ДРСМД, но если это произойдёт, то РФ будет вынуждена реагировать.