В Белгороде пенсионерка купила в телемагазине икону за 43 млн рублей

Изначально икона обошлась ей в 50 тысяч рублей, однако затем мошенники развели её на 43 миллиона рублей.

В Белгороде 71-летняя женщина купила в телемагазине икону, а затем стала жертвой мошенников, которым она отдала 43 миллиона рублей.

Как сообщает телеграм-канал Mash, изначально покупка ей обошлась в 50 тысяч рублей. Спустя некоторое время ей позвонили неизвестные, которые сообщили, что женщина купила подделку и, чтобы получить компенсацию, ей необходимо покрыть судебные издержки.

Женщина начала отдавать мошенникам деньги. Максимальный разовый транш составил 15 миллионов рублей. В общей сложности она отдала 43 миллиона рублей.

Сообщается, что женщина брала деньги у своего мужа, которые тот копил на протяжении 35 лет.