"Меня это не устраивает". Губернатор отчитал мэра Курска за неубранный снег

Роман Старовойт также обвинил Николая Овчарова в наплевательском отношении не только к нему, но и к людям.

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт отчитал мэра Курска Николая Овчарова за плохую уборку снега. Соответствующее видео появилось на странице главы региона во "ВКонтакте".

По данным местных СМИ, в регионе пропала снегоплавильная машина, которую привезли из Москвы для испытаний. Сообщалось, что она толком не работала и её куда-то спрятали. Старовойт пообещал разобраться в ситуации, и сразу в мэрии Курска отчитались, что она находится на территории ООО "Благоустройство", где продолжает работать в тестовом режиме.

Глава региона решил поехать и убедиться в этом лично, но, как оказалось, аппарат стоит покрытый снегом и давно не работает. Начальник участка на вопросы Старовойта не смог ответить, поэтому врио губернатора позвонил мэру города.

— Я почему-то не ленюсь, сам выезжаю и смотрю. Вам не интересно, как работает эта техника? Вас устраивает ситуация с уборкой снега в городе? Меня не устраивает, и я ищу способы, понимаете? Я смотрю, как работают в других городах, я пытаюсь вам помочь, Николай Иванович. А вы наплевательски относитесь не только ко мне, но и к людям, — сказал Старовойт в беседе с Овчаровым.