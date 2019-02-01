Ещё одной участнице "Нового величия" предъявили окончательное обвинение

Защитник девушки отметил, что обвинение объёмное, теперь с ним необходимо ознакомиться. В понедельник состоится допрос.

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции ещё одной участнице "Нового величия" — Марии Дубовик — по делу о создании экстремистского сообщества и участии в нём. Об этом РИА "Новости" сообщил адвокат девушки Максим Пашков.

— Марии было предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 1 и части 2 статьи 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества и участие в нём", — сказал Пашков.

Защитник отметил, что обвинение объёмное, теперь с ним необходимо ознакомиться. В понедельник состоится допрос.

В мае 2018 года по решению Дорогомиловского суда Москвы под стражу были заключены десять активистов движения "Новое величие", среди которых была и Мария Дубовик. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путём госпереворота. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что обвинение в окончательной редакции предъявили Анне Павликовой.