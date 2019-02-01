Уже допрашивают следователи. В деле Арашуковых появился новый фигурант

Следственный комитет допрашивает шестого фигуранта дела о хищении газа на 30 млрд рублей — исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сразу после допроса следователи намерены обратиться в суд с просьбой отправить Кятова под арест.

Напомним, 30 января 2019 года в зале заседаний Совфеда был задержан сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Басманный суд Москвы арестовал его до 30 марта 2019 года.

Под стражу заключён также отец Арашукова Рауль. Он проходит по делу о хищении природного газа на 30 миллиардов рублей и создании ОПС. Свою вину он не признаёт, а его адвокат и вовсе заявил, что на его клиента оказывается давление, чтобы он признал вину.

Накануне были арестованы другие фигуранты дела: заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов и двоюродный брат Рауфа Арашукова — Руслан. Ещё один фигурант дела арестован заочно, так как скрывается от следствия.