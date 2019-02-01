Перепутал свои обязанности. В Саранске "Дед Мороз" ограбил салон сотовой связи

Вечером 31 января мужчина в костюме Деда Мороза и медицинской маске совершил налёт на салон сотовой связи МТС в Саранске. Угрожая ножом правонарушитель связал рубашкой продавца и забрал 145 тысяч рублей, сообщает полиция Мордовии.

Подозреваемого до сих пор не нашли, хотя он успел попасть в поле зрения камер наружного наблюдения.

— Приметы разыскиваемого: на вид 20−25 лет, рост 180 см, плотного телосложения. Во время совершения преступления злоумышленник был одет в костюм Деда Мороза, лицо скрыл под медицинской маской, — сообщает ГУ МВД по Республике Мордовия.