Перепутал свои обязанности. В Саранске "Дед Мороз" ограбил салон сотовой связи

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Перепутал свои обязанности. В Саранске "Дед Мороз" ограбил салон сотовой связи

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Вечером 31 января мужчина в костюме Деда Мороза и медицинской маске совершил налёт на салон сотовой связи МТС в Саранске. Угрожая ножом правонарушитель связал рубашкой продавца и забрал 145 тысяч рублей, сообщает полиция Мордовии.

Подозреваемого до сих пор не нашли, хотя он успел попасть в поле зрения камер наружного наблюдения.

— Приметы разыскиваемого: на вид 20−25 лет, рост 180 см, плотного телосложения. Во время совершения преступления злоумышленник был одет в костюм Деда Мороза, лицо скрыл под медицинской маской, — сообщает ГУ МВД по Республике Мордовия.

<p>Фото: © ГУ МВД по Республике Мордовия.</p>

<p>Фото: © ГУ МВД по Республике Мордовия.</p>

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