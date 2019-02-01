Поближе к теплу. Названы любимые страны россиян для покупки недвижимости

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Поближе к теплу. Названы любимые страны россиян для покупки недвижимости

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Фото © Pexels

Согласно информации аналитиков, чаще всего объекты коммерческого назначения россияне покупают в Испании.

Аналитики Prian назвали страну, которая больше всего пользуется спросом у россиян, покупающих жильё и объекты коммерческого назначения за границей. Лидером прошлого года стала Испания.

В настоящий момент недвижимость в Испании стабильно дорожает, так как не была произведена переоценка. В этом году стоимость квадратного метра в стране может вырасти ещё на пять-семь процентов.

На втором месте в перечне любимых стран среди россиян фигурирует Болгария, бронза досталась Турции. Также в топ-10 вошли Германия, Италия, Чехия, США, Кипр, Греция и Финляндия.

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