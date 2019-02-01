Политолог считает, что США будут блокировать сделку Венесуэлы и ОАЭ по золоту

По мнению Юрия Светова, Вашингтон хочет остановить работу правительства Николаса Мадуро в политическом и финансовом плане.

Соединённые Штаты будут пытаться блокировать сделку между Венесуэлой и Объединёнными Арабскими Эмиратами по продаже 15 тонн золота ОАЭ. Такое предположение высказал политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

— Я думаю, что с этой сделкой будут большие сложности, потому что американцы попытаются её сразу заблокировать. И думаю, что есть немало рычагов воздействия на Эмираты, чтобы не дать совершиться такой сделке, — сказал Светов.

По его мнению, Вашингтон попытается блокировать правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не только в политическом, но и в финансовом плане.

Ранее стало известно о планах Венесуэльского Центрального банка продать Эмиратам 15 тонн золота. По данным агентства Reuters, Абу-Даби расплатится за товар наличными евро.