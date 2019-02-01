В России создан центр развития государственно-частного партнёрства

Центр развития государственно-частного партнёрства создан на площадке Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.
Документ о создании подписан главой ведомства Вероникой Скворцовой.
Решение о создании было принято в результате увеличения числа проектов, которые инициируются и реализуются в области здравоохранения. Заниматься в центре будут подготовкой материалов (аналитических и информационных) по вопросам государственно-частного партнёрства, а также мониторингом лучших практик реализации проектов.
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