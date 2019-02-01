"Не надо переживать". Додон не может вылететь из Москвы в Молдавию из-за тумана

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"Не надо переживать". Додон не может вылететь из Москвы в Молдавию из-за тумана

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Президент Молдовы Игорь Додон. Фото: © kremlin.ru

При этом молдавский лидер старается эффективно провести время в ожидании полёта, обсуждая с экспортёрами возможность поставки различных товаров в Россию.

Президент Молдавии Игорь Додон не может вылететь из Москвы в Кишенёв из-за тумана, который опустился на молдавскую столицу. В беседе с Лайфом глава республики рассказал, чем занимается в ожидании рейса.

— За нас не надо переживать, мы пока занимаемся проблемами здесь: у нас в посольстве встречаемся с представителями — приехали как раз из многих регионов, проводим заседание, с нашими ассоциациями экспортёров, которые очень рады тому, что мы открыли для них возможность поставлять фрукты, овощи и вина, — заявил Додон.

Он также отметил, что отправится в Кишинёв, как только это станет возможно, однако сейчас он старается максимально эффективно использовать время.

Напомним, что 30 января в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и его молдавского коллеги Игоря Додона.

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