Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Венесуэле и планы США выйти из ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза страны. Был поднят вопрос ситуации в Венесуэле и предполагаемый выход США из Договора о РСМД. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Обсуждалась ситуация в Венесуэле, снова была отмечена необходимость того, чтобы страна самостоятельно разобралась в внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства, — отметил представитель Кремля.

Кроме того, обсуждались и планы Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В частности, поднимался вопрос стратегический стабильности и международной безопасности в контексте того, что уже завтра американцы могут объявить о выходе из соглашения.

— Обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития России, — подытожил Песков.