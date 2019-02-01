Российские спасатели эвакуируют больного украинца с судна в Керченском проливе

Спасатели готовятся к эвакуации больного 71-летнего украинца с судна Canopus. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

— Утром сообщили дежурным, что 71-летнему моряку-украинцу стало плохо, почечные колики, — говорится в сообщении.

В Росморречфлоте добавили, что судно стоит на якоре в ожидании прохода через Керченский пролив. Мужчину отвезут в ближайшую больницу на берегу в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае.

По данным сервиса Marine Traffic, сухогруз под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины направлялся из порта "Темрюк" в турецкий порт "Бандырма".