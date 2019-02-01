В Москве задержали жителя Курска, похитившего криминального авторитета

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В Москве задержали жителя Курска, похитившего криминального авторитета

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Москве полицейские задержали жителя Курска, который подозревается в похищении украинского криминального авторитета Юрия Василенко — одного из фигурантов дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Последний также сообщил, что сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.

Напомним, один из фигурантов в деле об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Юрий Василенко был похищен в Москве 10 января.

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