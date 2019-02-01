Стало известно расписание фестивалей в Москве на 2019 год

Так, День города в столице будут отмечать 7–8 сентября, а фестиваль "Путешествие в Рождество" начнётся в середине декабря.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём официальном сайте рассказал о расписании фестивалей, которые пройдут в столице в 2019 году.

Согласно опубликованному графику, в марте пройдут два фестиваля — "Московская масленица" и "Крымская весна". С 25 апреля по 5 мая в столице будут отмечать Пасху, а с 1 по 12 мая пройдёт фестиваль "Московская весна A Cappella". В конце мая в столице начнётся фестиваль, посвящённый рыбе и морепродуктам.

С 7 по 16 июня москвичи смогут посетить фестиваль, посвящённый историческим реконструкциям, а с 23 августа по 8 сентября — фестиваль цветов и сладостей "Цветочный джем". 7 и 8 сентября в Москве будет праздноваться День города.

С 4 по 13 октября пройдёт гастрономический фестиваль "Золотая осень". Год завершится фестивалем "Путешествие в Рождество", который начнётся 13 декабря и завершится 12 января 2020 года. Отмечается, что данное расписание является предварительным.