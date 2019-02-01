Грызлов заявил, что россиянин умер в украинской тюрьме из-за пыток

Российская делегация в контактной группе сделает всё, чтобы незаконно удерживаемые Украиной лица вернулись домой, добавил он.

Причиной смерти россиянина Валерия Иванова в украинской тюрьме, согласно экспертизе, стали пытки. Об этом заявил представитель России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

Смерть Валерия Иванова — не случайность. Экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки. Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности Борис Грызлов

Он также подчеркнул, что российская делегация в контактной группе сделает всё, чтобы незаконно удерживаемые Украиной лица вернулись домой.

Напомним, россиянин умер в Дрогобычской исправительной колонии № 40 во Львовской области 9 декабря 2018 года. Его тело доставили в конце декабря в Северодвинск Архангельской области. На Украине заверяли, что причиной смерти Иванова стал несчастный случай.

Сегодня Следственный комитет РФ возбудил дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего". По данным следствия, смерть Иванова носит криминальный характер.