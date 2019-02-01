По его словам, система международного контроля за вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения получит "мощнейший удар".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал выход США из Договора о РСМД неотвратимой перспективой. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

— Эта игра отыгранная. Американцы, конечно, договор в итоге отбросят, — сказал Рябков.

Рябков добавил, что система международного контроля за вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения получит "мощнейший удар".

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп в октябре 2018 года заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Россия, по мнению Соединённых Штатов, нарушает соглашение. Позднее, в начале декабря госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязанности по договору, если Москва до 2 февраля 2019 года не вернётся к выполнению договорённости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва должна в ближайшее время получить от США некое уведомление по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и отметил, что решение Вашингтона выйти из ДРСМД было принято давно.