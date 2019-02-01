В нацпарке ЮАР оголённый провод убил шесть зверей

Носорог, жираф, два льва и две гиены погибли в старейшем национальном парке Крюгера в ЮАР. Животные погибли, прикоснувшись к оголённому проводу. Прошедший над страной ураган повалил линию электропередачи, сообщает Би-би-си.

Первыми жертвами электричества стали носорог и жираф, а следом током убило двух львов и двух гиен, которые подошли, чтобы съесть погибших травоядных.

Мёртвых животных обнаружили рейнджеры парка, которые сопровождали инженеров, направлявшихся для восстановления электричества. Специалисты отпилили рог у носорога, чтобы тот не достался браконьерам.